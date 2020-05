Jonathan Vaughters over kalender: “Er is gekozen voor kwantiteit in plaats van kwaliteit” donderdag 7 mei 2020 om 19:15

Jonathan Vaughters, manager van EF Pro Cycling, heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe wielerkalender. “Op logistiek vlak wordt dit een uitdagende puzzel. Er is duidelijk gekozen voor kwantiteit in plaats van voor kwaliteit.”

Drie grote ronden, de vijf monumenten en een pak andere klassiekers. Dat allemaal op drie maanden tijd. Teveel van het goede, vindt Vaughters. “Het had een stuk eenvoudiger gekund”, vertelt hij aan Cyclingnews. “Met meer tijd tussen de wedstrijden, zodat er tijd is om te testen tussendoor en te kijken hoe we het logistiek kunnen aanpakken.”

Vaughters had liever de focus gelegd op de belangrijkste koersen. “Twee, drie monumenten hadden voor ons en veel andere teams volstaan. Onze ogen mogen niet groter zijn dan onze buik.” De teammanager van onder meer Sep Vanmarcke en Sebastian Langeveld heeft ook vragen van wat er mogelijk is wat betreft het internationale reizen.

Kladversie

“Een aantal van onze renners verblijven in Colombia en Noord-Amerika. Sommigen onder hen mogen nog maar net op de weg trainen. Er zijn nog zoveel vraagtekens. Eigenlijk lijkt de kalender eerder een kladversie”, gaat hij verder. “Hoe gaan de protocollen er in augustus uitzien? Er wordt zoveel gespeculeerd, maar ik heb uit de Tirreno en Parijs-Nice onthouden dat alles snel kan veranderen. Ik weet niet of dat deze zomer anders zal zijn.”

Over deelname aan de wedstrijden legt Vaughters de beslissing bij de medische staf en de renners zelf. “Zij hebben het laatste woord. Ik kan beslissen dat koersen mogelijk is, maar wat voor zin heeft dat als de renners zich niet comfortabel voelen?”