Jonas Vingegaard: “Moeilijk om de bocht te zien aankomen in de afdaling”

Jonas Vingegaard was in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico een van de renners die verkeerd reden in de finale. Met nog zeven kilometer te gaan ging de Deen samen met Tadej Pogačar en Remco Evenepoel op zoek naar de koplopers, maar de drie aanvallers waren hun voorsprong in een klap kwijt toen ze ergens rechtdoor in plaats van rechtsaf reden.

Vingegaard kwam uiteindelijk in de favorietengroep over de finish. Door zijn zevende plaats schoof hij twee plaatsen op in het algemeen klassement, waarin hij nu vierde staat. “Ik was blij om weer vooraan mee te koersen. Het was een zware rit. Toen Evenepoel aanviel, was ik alert en ik had de benen om hem te volgen. Jammer genoeg gingen we de verkeerde kant op. In de afdaling was het moeilijk om de bocht naar rechts te zien aankomen”, deed hij zijn relaas.

Het doel van de Deen was om goed te zijn in Tirreno-Adriatico en na vijf dagen ligt hij nog altijd op koers voor een mooie uitslag. “Mijn tijdrit was niet goed, maar ik ben wel blij met mijn vorm. Morgen staat er ons weer een heel zware etappe te wachten. We zullen zien hoe die gaat verlopen.”