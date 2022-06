‘Jonas Vingegaard lijkt op dit moment beter dan Primoz Roglic’

Podcast

De Ronde van Zwitserland, de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Slovenië zijn in volle gang en dus is het hoog tijd voor een nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast. Er is genoeg om over te praten met een bomvolle koersmaand en de pleuris is opnieuw uitgebroken: het corona-spook waart door het peloton. Het bezorgt Tour-renners een bang hartje!

Maxim is terug van een welverdiende vakantie en valt meteen met zijn neus in de boter: Jumbo-Visma verlaat de Ronde van Zwitserland vanwege een coronabesmetting in de ploeg. Samen met Youri buigt hij zich over de vraag: wat betekent dit voor hun Tour de France?

Daarnaast is er opnieuw aandacht voor de promotie- en degradatiestrijd op de UCI ranglijst én de mannen blikken vooruit op het NK op de VAM-berg. Luisteren dus!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed