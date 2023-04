Jonas Vingegaard leidt in het Baskenland: “Ik zal er voor blijven vechten”

Jonas Vingegaard maakte woensdag indruk met een ritzege in het Baskenland. De Deen van Jumbo-Visma bleek in de supersteile slotkilometer de beste renner te zijn en gaat met nog drie dagen te gaan aan de leiding.

“Ik ben heel blij met deze zege en blij dat ik mijn ploeg kan terugbetalen voor het werk dat ze hebben verricht”, vertelt hij na afloop. “De Ronde van het Baskenland is een van mijn favoriete wedstrijden, dus dit is een zege die telt voor me.”

“De etappe van vandaag was erg zwaar. Op elke beklimming was het koers en had ik het lastig. Ik heb mijn ploeggenoten er heel hard voor zien werken.”

Tot slot wordt Vingegaard gevraagd naar zijn kansen om de eindzege te grijpen. “Ik ga het dag voor dag bekijken”, eindigt hij. “Natuurlijk hoop ik die trui te behouden. Ik zal er voor blijven vechten, ook als ik hem nog verlies.”