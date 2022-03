Jonas Vingegaard: “Ik ben trots om op het podium van Tirreno-Adriatico te staan”

De tweede plaats van Jonas Vingegaard is in de slotetappe van Tirreno-Adriatico niet in gevaar gekomen. De rit rondom San Benedetto del Tronto eindigde in een verwachte massasprint en dus mocht de renner van Jumbo-Visma na afloop plaatsnemen op het eindpodium.

De Deense klimmer klinkt zeer tevreden, als hij nog eens terugkijkt op zijn week in Italië. “Ik ben blij en trots om op het podium van Tirreno-Adriatico te staan”, laat hij weten op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Het is een grote wedstrijd. Ik was alleen ontevreden over mijn tijdrit, maar dat bleek niet doorslaggevend te zijn voor mijn eindklassement. Dit keer lag de druk van het team op mijn schouders, dus ik ben blij dat ik heb laten zien daar goed onder te kunnen presteren.”

Vingegaard, die twee weken geleden ook al de beste was in de Drôme Classic, zal normaal gesproken donderdag weer een rugnummer opspelden. De nummer twee van de voorbije Tour de France wordt namelijk aan de start verwacht van de Grand Prix de Denain. Een Franse semiklassieker over de nodige kasseistroken. Ook Primož Roglič zal er zijn opwachting maken, allemaal ter voorbereiding op de kasseienrit in de komende Tour.