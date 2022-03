João Almeida nieuwe leider in Catalonië: “We hadden een plan”

João Almeida is de nieuwe leider in de Volta a Catalunya. In de vijfde etappe sprokkelde hij een seconde bonificatie bij de laatste tussensprint en dat was genoeg om Nairo Quintana voorbij te gaan in het algemeen klassement.

“Het voelt goed om de wedstrijd te leiden”, laat Almeida weten op de website van zijn ploeg UAE Emirates. “Het was een beetje spannend in de tussensprint, maar ik slaagde erin om de seconde te pakken die ik nodig had. Nu ben ik de leider in het klassement en dat is echt leuk. Ik denk dat er op de laatste dag zeker nog grotere gaten zullen vallen, dus het is nog lang niet gedaan.”

De Portugese klimmer-tijdrijder en zijn ploeg hielden al rekening met het scenario dat de vlucht van de dag vroeg zou worden teruggepakt. “We hadden een plan voor het geval de kopgroep vroeg gegrepen zou worden, dus maakten we een trein en gingen we sprinten. We maakten een paar fouten maar uiteindelijk ging het goed.”

Almeida wacht nog twee lastige dagen in Catalonië. Morgen gaat het eerst lange tijd op en af op weg naar Cambrils. Op de laatste dag wacht de serieuze omloop op de Montjuïc in Barcelona. “Morgen is geen gemakkelijke dag maar de laatste etappe op het circuit van Barcelona zal de doorslag geven.”