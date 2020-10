João Almeida: “Ik weet dat ik gelost kan worden op de Stelvio”

João Almeida weet wat hem te wachten staat in de achttiende etappe van de Giro d’Italia. Een finale met de Stelvio en vervolgens een slotklim naar Laghi di Cancano. De rozetruidrager kijkt er naar uit. “Ik hou eigenlijk wel van de Stelvio”, vertelde hij na afloop van de rit van woensdag.

Toch is Almeida ook op zijn hoede over de col die vanuit Prato aangevat en 24,7 kilometer lang is, aan een gemiddeld stijgingspercentage 7,5%. “Ik weet dat ik daar gelost kan worden, maar ik vind het een mooie klim. Het wordt geweldig om daar omhoog te fietsen en ik hoop dat uiteindelijk de sterkste renner wint”, aldus de Portugees van Deceuninck-Quick-Step.

In de rit met aankomst op Madonna di Campiglio hield Almeida stand. Hij kon een speldenprik van directe concurrent Wilco Kelderman en diens ploegmaat Jai Hindley eenvoudig pareren. “Na die aanval lag het tempo hoog en was de groep klein. Maar ik zei ook tegen Wilco dat ik daardoor geen helpers meer had. Daarna kwam Fausto Masnada terug om tempo te maken”, legt Almeida uit.

“Het was een lastige dag, maar de slotklim was niet de zwaarste klim. Het was niet heel steil”, aldus de roze trui. “Mijn doel was om de roze trui en de voorsprong te behouden. Ik had de aanval van Kelderman al verwacht, maar ik voelde mij goed.”