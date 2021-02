Jip van den Bos (Jumbo-Visma) slaat voorjaar over

Jip van den Bos mist het eerste deel van het seizoen. De 24-jarige Alkmaarse kwam eind augustus ongelukkig ten val in de GP Plouay en daarbij liep ze een hersenschudding op. De renster van Jumbo-Visma heeft nog altijd last van de naweeën van die val.

In Frankrijk ging Van den Bos tijdens een aanval onderuit. Op wat hoofdpijn na leek er aanvankelijk niets aan de hand. De impact van de val bleek echter heviger dan gedacht en de renster moest het resterende seizoen aan zich voorbij laten gaan. “Het was niet eens een harde val, maar ik viel wel ongelukkig met een hersenschudding als gevolg”, aldus Van den Bos.

Na een lange revalidatieperiode is ze inmiddels weer bezig met de opbouw van haar activiteiten. “Ik reed in die periode natuurlijk nog voor mijn oude ploeg, maar het contact met Team Jumbo-Visma was al zo goed dat ze mij hier van begin af aan in hebben begeleid. Het is een hele lange en lastige tijd geweest, maar gelukkig gaat het nu de goede kant op.”

Geen deadline

Door aan het begin van het seizoen af te zien van wedstrijden hoopt Van den Bos het tweede deel van het seizoen volledig hersteld aan de start te kunnen verschijnen. “Eigenlijk is het in mijn situatie het belangrijkst om geen deadline te stellen. Natuurlijk hoop ik dat ik zo snel mogelijk weer in actie kan komen tijdens wedstrijden, maar op dit moment ben ik allang blij dat ik weer rustig kan opbouwen in de trainingen.”