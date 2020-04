Jim Ochowicz (CCC) bevestigt: “Covid-19 dwingt ons om contracten op te schorten” vrijdag 3 april 2020 om 19:55

Wat deze middag al duidelijk werd, is vanavond door teambaas Jim Ochowicz bevestigd. Het CCC Team schort de meeste contracten voor zijn personeel op én de salarissen van de renners worden voor de rest van het seizoen sterk verlaagd.

Ochowicz vertelt in een persbericht van de ploeg dat het team gedwongen is tot het nemen van deze maatregelen. “De beslissing om op grote schaal te bezuinigen was een pijnlijk proces dat we zelfs een paar weken geleden niet hadden voorzien. De economische gevolgen van de Covid-19-pandemie hebben voor onze titelsponsor CCC een drastisch effect op het bedrijfsleven. Net als andere wielerteams worden ook wij geconfronteerd met een gebrek aan cashflow als gevolg van de lagere budgetten van de sponsoring. Dat valt buiten onze controle.”

“We weten dat er niet vroeger dan in juni opnieuw zal worden gekoerst, maar de situatie evolueert voortdurend. Het zorgt ervoor dat we op dit moment alleen op korte termijn kunnen handelen”, vervolgt Ochowicz. “Om nog over een budget te beschikken, mocht het seizoen opnieuw starten, moeten we tijdelijk de meeste contracten van onze medewerkers opschorten. Alleen een handvol mensen blijven nog in dienst.”

“Daarnaast worden de salarissen van de renners sterk verlaagd. Zodra de wedstrijden hervat worden, hopen we zoveel mogelijk ondersteunend personeel opnieuw aan het werk te zetten en evalueren we ons budget opnieuw. We zullen er alles aan doen om het team draaiende te houden.” Renners zouden tot 80 procent van hun salaris moeten inleveren.