Jeugdwedstrijden Gent-Wevelgem gaan niet door

De organisatoren van de jeugdwedstrijden van Gent-Wevelgem hielden de deur nog op een kier, maar deze week is duidelijk geworden dat er op zondag 28 maart geen ruimte is voor de jongerencategorieën. Dat is volgens diverse media de conclusie na een laatste overlegcomité.

Cycling Vlaanderen liet in februari weten dat tot 1 april 2021 alleen nationale en internationale wedstrijden op de UCI-kalender, waaraan WorldTour-teams deelnemen, mogen doorgaan de komende maanden. Alle andere wedstrijden worden geannuleerd. De organisatoren van Gent-Wevelgem hoopten echter nog op een uitzondering.

“Het aantal besmettingen in België daalt. We beseffen dat in deze tijden onze sport zeker niet boven de maatschappij staat, maar we willen toch afwachten tot het volgende overlegcomité”, zo liet Hans De Clercq in naam van Gent-Wevelgem weten. “We gaan wel knopen doorhakken na het overlegcomité. Het sprankeltje hoop op versoepelingen willen we niet verliezen.”

Kattekoers

Het bleek slechts ijdele hoop, want na het overlegcomité blijkt het onmogelijk voor Gent-Wevelgem om op zondag 28 maart ook nog vijf jeugdkoersen te organiseren. Er gaat dus een streep door de Kattekoers voor beloften, de GP Noyelle voor junioren, Gent-Wevelgem Women Junior en de Katjeskoers voor jongens en meisjes nieuwelingen.

Er komt dus geen uitzondering voor de koersen voor beloften, junioren (jongens en meisjes) en nieuwelingen. Gent-Wevelgem voor eliterenners (dames en heren) mag wel doorgaan op 28 maart. Ook de eerste editie van de Youngster Coast Challenge (U23-versie van de Bredene-Koksijde Classic) zal dit jaar niet worden georganiseerd.