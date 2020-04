Jetse Bol werd staande gehouden door Spaanse politie: “Je moet supermarktbonnetjes laten zien” donderdag 9 april 2020 om 11:06

Jetse Bol zit al een aantal weken in volledige lockdown in Spanje. De renner van Burgos-BH moet vanwege het coronavirus verplicht binnen blijven. “Nu besef je hoe goed we het hebben”, zegt hij in gesprek met WielerFlits.

In Spanje zijn zware maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bol mag in zijn woonplaats alleen het huis verlaten om het vuilnis aan de straat te zetten en boodschappen te doen.

Op het naleven van de regels wordt streng gehandhaafd. Ondervond ook de 30-jarige Noord-Hollander. “Ik ben één keer staande gehouden door de Spaanse politie. Aan de rand van de stad was een checkpoint om te controleren waarom mensen de stad in wilde. Er kan gevraagd worden naar supermarktbonnetjes zodat je kan aantonen dat je de deur uit moet. Het wordt serieus aangepakt en er staan ook hoge boetes op.”

Met Bol spraken we ook over:

Waarom hij niet naar Nederland reisde

Zijn toekomst in de wielersport

Een natte Parijs-Roubaix?

Waarom vijf uur Zwiften zinloos is



