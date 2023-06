Jenthe Biermans verlengt contract voor twee seizoenen bij Arkéa-Samsic

Jenthe Biermans is tot en met 2025 in de kleuren van Arkéa-Samsic – volgend jaar Arkéa-B&B Hotels – te zien. De Belg reed in 2023 zijn eerste jaar in dienst van de Franse formatie. Biermans reed daarvoor drie jaar voor Israel Premier-Tech.

De 27-jarige Jenthe Biermans maakte dit jaar een goede start bij zijn nieuwe ploeg. In slechts zijn derde koers voor Arkéa-Samsic won de Belg de Muscat Classic in Oman. Het bleek een voorteken te zijn voor het seizoen van Biermans.

“Mijn contract verlengen tot 2025 was vanzelfsprekend voor mij. Ik beleef mijn beste seizoen – ook al is het nog niet voorbij – als prof in 2023. Ik win de Muscat Classic in Oman. Mijn eerste succes in de professionele rangen. Ik heb vorig jaar de juiste beslissing genomen door van team te wisselen”, laat Biermans via de kanalen van de ploeg weten.

Kansen in de klassiekers

“Ik voel me erg goed bij de ploeg. Ik voel veel vertrouwen van alle sportstaf in mij, en dat motiveert mij”, gaat de Belgische renner verder. Dat vertrouwen is er zeker. Algemeen directeur Emmanuel Hubert is in zijn nopjes. “Biermans heeft een zekere veelzijdigheid. Hij kan uitgroeien tot een modelteamgenoot, zonder zijn ambities in het gedrang te brengen.”

Biermans zal zowel aan de start staan van meerdaagse koersen als eendaagse evenementen, zoals de voorjaarsklassiekers. Met name in de laatste categorie kan Biermans voor eigen kansen gaan. “Hij is ook een renner die nog heel wat ruimte voor verbetering heeft in de klassiekers. Zo reed hij al goede prestaties in de jonge categorieën in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, aldus Hubert.