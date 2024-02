zondag 4 februari 2024 om 17:57

Jens Adams en Witse Meeussen verrassen op WK: “Bemoedigende prestatie”

Video Met Jens Adams en Witse Meeussen kregen we twee verrassende Belgen in de top 10 van het WK veldrijden. De twee kwamen respectievelijk als zesde en achtste over de eindstreep, zelfs nog voor Thibau Nys en pechvogel Lars van der Haar. “Hier ben ik heel tevreden mee, ik had vooraf gehoopt op een top 10 en heb een mooie dag gehad”, zegt Adams voor onze camera.

“Het rondje was superzwaar. Je kan hier goed je eigen ding doen, je moet niet naar andere renners kijken. Het is ook lastig om te profiteren. Ik voelde vrij snel dat ik makkelijk kon opschuiven, en veel renners vielen wat terug. Zesde is een mooi resultaat voor mij.”

Dat ziet Witse Meeussen ook voor zichzelf. “Ik geloofde dat het mogelijk was, ook al ging het de laatste weken niet goed. Ik voelde dat ik aan de beterhand was. Ik was weg slecht weg bij de start, maar ik voelde dat ik goede benen had. Ik kon snel opschuiven en daar was ook veel ruimte voor.”

Meeussen was pas laat zeker van zijn selectie en kende dus een bewogen week. “Ik ben net op tijd terug in vorm na heel slechte kerstperiode. Ik heb me fysiek en mentaal weer kunnen opladen, om te tonen dat ik in de selectie thuishoor. Daarom is dit een bemoedigende prestatie richting de volgende jaren.”