Jeffrey Hoogland als snelste naar finale WK kilometer

Jeffrey Hoogland heeft zich als snelste geplaatst voor de finale op de Kilometer tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix. De Europees kampioen dook als enige onder de 59 seconden en bleef daarmee nummer twee Nicholas Paul vijf tienden van een seconde voor. Ook Sam Ligtlee verzekerde zich van een finaleplaats.

Hoogland kwam al in de vijfde rit in actie in de kwalificatie van de Kilometer, maar de 28-jarige Nederlander legde meteen de lat hoog voor de mannen die na hem moesten rijden: hij zette de klok stil na 58,746 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 61 per uur. Op deze tijd beten alle andere renners de tanden stuk, onder wie zijn landgenoot Sam Ligtlee die als de titelverdediger naar Roubaix is afgereisd. Uiteindelijk was de Trinidadiaan Nicholas Paul de enige die ook onder de minuut wist te rijden, in 59,269 seconden.

Omdat Hoogland de snelste tijd realiseerde in de kwalificatie, mag hij later vandaag als laatste van start gaan in de finale. Dan mag hij proberen, drie jaar na zijn wereldtitel in Apeldoorn, opnieuw de regenboogtrui binnen te slepen. Naast Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee en Nicholas Paul plaatsten ook de Spanjaard Alejandro Martínez, de Japanner Yuta Obara, de Rus Alexander Sharapov, de Pool Patryk Rajkowski en de Duitser Joachim Eilers, die ook al weleens wereldkampioen werd op dit zware onderdeel, zich voor de eindstrijd.