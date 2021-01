Jebel Jais en Jebel Hafeet scherprechters UAE Tour 2021

De UAE Tour heeft haar parcours voor aankomende editie gepresenteerd. De zevendaagse etappekoers pakt uit met een korte individuele tijdrit op de tweede dag en aankomsten op de bergen Jebel Jais en Jebel Hafeet. De overige ritten zijn sprintetappes. De Hatta Dam is niet in het parcours opgenomen.

De derde editie van de UAE Tour moet de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar worden. De meerdaagse kan onder meer rekenen op deelname van Mathieu van der Poel, regerend Tourwinnaar Tadej Pogačar, Marc Hirschi, Chris Froome, Caleb Ewan en Sam Bennett. Zij krijgen op de openingsdag een biljartvlakke rit naar Al Mirfa voorgeschoteld. Een dag later werken ze een tijdrit van 12 kilometer af op het fietsparcours op het Al Hudayriyat Island.

De derde etappe komt aan op Jebel Hafeet. Deze berg zat vorig jaar noodgedwongen twee keer in het parcours. Adam Yates legde er tijdens de derde etappe de basis voor zijn eindzege, terwijl Pogačar er de ronde afsloot met een zege op de beklimming. Na een vierde etappe met aankomt op het Al Marjan Island trekt de karavaan op dag vijf naar het uiterste noorden van het land voor de rit met aankomst op Jebel Jais. Op deze lange klim zal veel duidelijk worden over het klassement.

Etappe zes is een vlakke rit met finish op het beroemde palmeiland in Dubai. Aan Abu Dhabi de eer om een dag later de slotrit te organiseren. Opvallende afwezige in het parcours is een rit met aankomst op de Hatta Dam. Deze was de afgelopen jaren vaste prik in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Etappeschema UAE Tour 2021:

21/02 – Etappe 1: Al Yash Recreational Centre – Al Mirfa (177 km)

22/02 – Etappe 2: Al Hudayriyat Island – Al Hudayriyat Island (12 km, ITT)

23/02 – Etappe 3: Strata Manufacturing – Jebel Hafeet (166 km)

24/02 – Etappe 4: Al Marjan Island – Al Marjan Island (204 km)

25/02 – Etappe 5: Fujairah International Marine Club – Jebel Jais (170 km)

26/02 – Etappe 6: Deira Island – Palm Jumeirah Atlantis (168 km)

27/02 – Etappe 7: Yas Mall – Abu Dhabi Breakwater (147 km)

