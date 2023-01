Jay Vine verovert leiderstrui: “Wilde een zo groot mogelijke voorsprong pakken”

Jay Vine won vrijdag de derde etappe van de Tour Down Under veel tijd, eindigde als derde in de rit en nam de leiding over van Rohan Dennis. “Het is heel speciaal om de oranje leiderstrui aan te mogen trekken”, zei Vine in het flashinterview na afloop.

Alles pakte uit zoals hij vooraf gehoopt had, vertelde de renner van UAE Emirates. “Zoals ze zeggen in een oude, bekende televisieshow: ‘I love it when a plan comes together‘”, verwees hij naar televisieserie The A-Team. Vine reed op de laatste helling van de dag samen met Simon Yates en Pello Bilbao. “Ik had dit niet zonder mijn team kunnen doen. Mijn ploeggenoten hielpen me de hele dag, ik hoefde alleen te gaan op de laatste beklimming. Alle lof aan hen, ze deden fantastisch werk.”

In de laatste, dalende kilometers naar de streep bleef Vine gasgeven. Hij leek geen interesse te hebben in de ritzege. “Ik kreeg geen tijdsverschillen door. Onze radio’s deden het niet echt, dus het was gewoon vol gas naar de streep. Ik heb vaker gezien dat grote groepen terug kunnen keren, als er gefinisht wordt in Campbelltown. En er was een grote groep achter ons. Dus het was gewoon vol doorrijden naar de streep, ik wilde een zo groot mogelijke voorsprong te pakken. Want je weet in het wielrennen nooit wat er nog gaat gebeuren.”