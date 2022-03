Jasper Philipsen voldoende hersteld voor San Remo

Jasper Philipsen is voldoende hersteld om zaterdag aan de start te verschijnen van Milaan-San Remo. De spurtbom van Alpecin-Fenix moest afzeggen voor Milaan-Turijn van woensdag, maar staat normaal gesproken wel aan het vertrek van La Classicissima.

Philipsen was in de voorbije week actief in Parijs-Nice, maar wegens ziekte moest hij vroegtijdig opgeven. Na vijf dagen staakte hij de strijd. Ook was hij betrokken bij een valpartij in de Koers naar de Zon, waarbij hij diverse schaafwonden en kneuzingen opliep. Zijn gezondheidstoestand is ondertussen verbeterd, meldt zijn ploeg, en de wonden aan zijn linkerheup zijn genezen. “Hij zou aanstaande zaterdag in Milaan-San Remo moeten kunnen rijden.”

Daarnaast ziet Alpecin-Fenix een handvol renners terugkeren in koersverband. In Milaan-Turijn zijn Lionel Taminiaux en Kristian Sbaragli weer van de partij na respectievelijk een sleutelbeenbreuk en ziekte. In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, die op 22 maart van start gaat, keert Oscar Riesebeek hoogstwaarschijnlijk terug. De Nederlander is nog herstellende van een corona-infectie maar volgens zijn ploeg gaat het iedere dag beter en verloopt de training goed.

Verder meldt de ploeg dat Sjoerd Bax blijft werken aan de revalidatie van zijn knieblessure en hij vooruitgang boekt. Edward Anderson is gediagnosticeerd met klierkoorts en moet drie tot vier weken rusten. Zijn schema voor gravel- en MTB-wedstrijden in de Verenigde Staten zal worden aangepast. Samuel Gaze moet aan beide knieën worden geopereerd en mist de Wereldbeker mountainbike in het Braziliaanse Petropolis (8-10 april).

Jonas Rickaert

Jonas Rickaert moest Parijs-Nice verlaten vanwege problemen aan zijn linkerbeen. Onderzoeken stelden hem gerust, maar ondertussen werd hij ook ziek. Na enkele dagen van herstel heeft hij ondertussen de training hervat. De Bredene Koksijde Classic komt nog te vroeg voor de leadout. Jay Vine moest Parijs-Nice verlaten met griepverschijnselen, die hem na de ronde een paar dagen van de fiets hielden. Tot slot behoort de knieblessure van Alex Bogna bijna tot het verleden.

In het persbericht met de lijst namen wordt overigens met geen woord gerept over Mathieu van der Poel. Of dat betekent dat hij weer inzetbaar is, is ons niet bekend.