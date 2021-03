Jasper Philipsen speerpunt Alpecin-Fenix in Nokere Koerse

Jasper Philipsen is woensdag de kopman van Alpecin-Fenix in Nokere Koerse. De 23-jarige sprinter komt uit Parijs-Nice, waar hij twee keer naar een top-10-plek sprintte en voor het slotweekend afstapte. Philipsen krijgt onder meer Roy Jans met zich mee.

Philipsen staat voor de derde keer aan de start van Nokere Koerse, een wedstrijd die deel uitmaakt van de UCI ProSeries. In 2018 eindigde hij als veertiende en twee jaar geleden, in de laatste editie van Nokere Koerse, werd hij knap derde. Hij moest alleen Cees Bol en Pascal Ackermann voor zich dulden.

Naast Roy Jans scharen ook Laurens De Vreese, Tobias Bayer, Alexander Richardson, Jonas Rickaert en Oscar Riesebeek zich achter de sprintkopman. Eerder dit voorjaar kwam Philipsen in Omloop Het Nieuwsblad (124ste) en Le Samyn (38ste) niet tot ereplaatsen. In Le Samyn speelde hij wel een rol in de zege van ploegmaat Tim Merlier.