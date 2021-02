Jasper Philipsen: “Focus ligt in de nabije toekomst vooral op de sprint”

Video

Jasper Philipsen maakt zondag, in de UAE Tour, zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix. In een video bespreekt de 22-jarige renner, die afgelopen seizoen een etappe won in de Vuelta a España en ervan droomt om ooit wereldkampioen te worden, de nieuwe stap in zijn carrière.

Philipsen verliet deze winter UAE Emirates voor een nieuw avontuur bij Alpecin-Fenix, waar hij de ploeggenoot wordt van onder meer Mathieu van der Poel. “Elk jaar probeer ik stappen te maken. Het zijn misschien niet altijd de grootste stappen, maar voor mij is het voor de toekomst beter om kleine stappen te maken. Hopelijk kan ik me blijven verbeteren. Het is erg belangrijk om niet te veel te willen en geen stappen over te slaan. We proberen hierin de juiste keuzes te maken. In de nabije toekomst wil ik me vooral op de sprints proberen te concentreren.”

Ook al heeft de Belgische renner nu een etappezege in de Vuelta achter zijn naam staan, druk van de buitenwereld ervaart hij niet. “Ik leg vooral mezelf druk op. Ik wil graag de doelen bereiken die ik in gedachte heb en die wil ik zo snel mogelijk bereiken. Dat zorgt soms voor wat stress, maar ik voel geen druk van de buitenwereld of van België. Ik probeer gewoon rustig te blijven en dan zien we wel hoe het loopt. Ik denk dat de ploeg zich de laatste jaren goed heeft ontwikkeld. Het is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om samen met de ploeg mooie dingen te bereiken.