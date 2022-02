Jarrad Drizners succesvol geopereerd na val in UAE Tour

Jarrad Drizners is succesvol geopereerd aan de verwondingen die hij opliep bij een val in de UAE Tour. De Australiër, bij Lotto Soudal een van de schakels van de sprinttrein voor Caleb Ewan, liep bij zijn val een abdominaal trauma op.

Drizners was in de slotkilometer van de zesde etappe van de UAE Tour betrokken bij een massale val, waardoor hij de strijd in de zevendaagse ronde moest staken. Uit eerste onderzoeken kwam naar voren dat de 22-jarige renner een abdominaal trauma had opgelopen. Verdere onderzoeken wezen uit dat een operatie noodzakelijk was.

Gevreesd werd voor bijkomende verwondingen, maar de operatie heeft uitgewezen dat dat niet het geval is. De neoprof herstelt verder in het ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten tot hij in staat is om naar huis te reizen. Een arts van Lotto Soudal en de wedstrijdarts van de UAE Tour zijn bij hem in het ziekenhuis, laat zijn ploeg weten.