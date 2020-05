Jarlinson Pantano voor vier jaar geschorst na positieve dopingtest woensdag 20 mei 2020 om 16:26

Jarlinson Pantano is door wielerbond UCI voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de antidopingregels. De Colombiaan testte vorig jaar februari positief op EPO bij een controle buiten competitie. Vier maanden later zette hij een punt achter zijn carrière.

Vandaag werd bekend dat het UCI-antidopingtribunaal zich had uitgesproken in de zaak-Pantano. Het tribunaal achtte de renner schuldig aan een overtreding van de antidopingregels en legde hem een schorsing van vier jaar op. Daardoor wordt de 31-jarige Colombiaan tot 14 april 2023 gebannen uit de wielersport.

Vorig jaar april werd bekend dat Pantano was betrapt op het gebruik van EPO. Daarop werd hij per direct geschorst door zijn ploeg Trek-Segafredo. De positieve test was buiten competitie afgenomen bij de klimmer. Twee maanden later zei hij zijn wielercarrière vaarwel. “Ik voel me onschuldig en bedrogen maar ik heb besloten om het gevecht niet aan te gaan”, gaf hij aan.

Pantano trad in 2012 bij Colombia-Coldeportes toe tot het profpeloton, waar hij uiteindelijk acht seizoenen deel van uitmaakte. In 2015 en 2016 reed hij twee seizoenen bij IAM Cycling, waarin hij etappes won in de Tour de France en de Ronde van Zwitserland. Na het verdwijnen van die ploeg belandde hij bij Trek-Segafredo, waar hij dagsucces behaalde in de Ronde van Catalonië.