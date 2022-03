Jan Ullrich veilt Tourfiets om kinderen in Oekraïne te helpen

Jan Ullrich probeert geld op te halen voor de stichting ‘Hart voor Kinderen’. Deze internationale organisatie heeft een hulpactie op touw heeft gezet voor kinderen en vrouwen in het door Rusland aangevallen Oekraïne. Ullrich draagt bij door een Tourfiets uit 1998, inclusief handtekening, te veilen.

“Ik veil nu een speciale fiets uit mijn carrière voor de stichting ‘Hart voor Kinderen’, die hulptransporten uitrust en zieke kinderen en wezen in Oekraïne ondersteunt”, aldus Ullrich op zijn sociale media. Het gaat om een fiets uit de Tour de France van 1998, waarin Ullrich aanvankelijk het geel droeg, maar een inzinking kende in de rit naar Les Deux Alpes. Uiteindelijk eindigde Der Jan in Parijs als tweede, achter Marco Pantani. “Dit is een op maat gemaakt product voor de Tour de France 1998. Met handtekening natuurlijk.”

“De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en het onvoorstelbare leed van de mensen jagen de hele wereld schrik aan. We zijn allemaal in shock, ook mijn hart bloedt”, zegt de Duitser in een videoboodschap. “Help alstublieft met uw bod om het lijden en de ontberingen in Oekraïne op zijn minst een beetje te verlichten.”

