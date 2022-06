Uitgedroogde Jay Vine verlaat Ronde van Zwitserland, Jan Maas geeft ziek op

Jay Vine en Jan Maas zullen niet van start gaan in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Vine had de afgelopen dagen moeite om zich aan te passen aan de hitte en kreeg te maken met uitdroging. Maas, die sinds dit seizoen uitkomt voor BikeExchange-Jayco, is ziek en kan ook niet verder.

“Jay Vine is genoodzaakt om uit de Ronde van Zwitserland te stappen, vanwege een slechte aanpassing aan de hitte”, schrijft Alpecin-Fenix, de ploeg van Vine, op zijn sociale media. “Dit resulteerde in dehydratie, ondanks de maximale toepassing van hydratieplannen. Het was niet langer medisch verantwoord om hem door te laten rijden. We wensen hem een snel herstel.” Vine eindigde gisteren in de allerlaatste bus en stond op de 143e plek in het klassement.

Naast Vine, stapt ook Jan Maas niet meer op. De Nederlander is ziek. “Helaas zal Jan Maas niet van start gaan in de vierde etappe na vannacht ziek te zijn geweest. Beterschap, Jan!”, schrijft BikeExchange-Jayco op zijn sociale media. In de etappe van dinsdag was Maas nog op kop van het peloton te zien, waar hij knechtenwerk verrichte voor Michael Matthews. Matthews strandde uiteindelijk op de achtste plek in de daguitslag.

Voor Maas is het zijn eerste jaar als prof. In het verleden reed hij onder andere voor Leopard, SEG Racing Academy en Rabobank Development. Eind 2018 was hij ook stagiaire bij het toenmalige LottoNL-Jumbo.