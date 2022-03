Jan Maas doet toch niet mee aan Strade Bianche

Jan Maas zal zaterdag toch niet aan de start verschijnen van Strade Bianche. De 26-jarige Nederlander van BikeExchange-Jayco voelt zich fysiek niet klaar om deel te nemen aan de Italiaanse klassieker over grindwegen.

Maas laat via social media weten dat hij er zaterdag niet bij is. “Het spijt me dat ik moet aankondigen dat ik Strade Bianche zal missen. Ik voelde me vorige week nog steeds niet goed en ik ben op zoek naar de juiste prikkels. Ik heb daarom, na overleg met de ploeg, besloten om wat extra rust in te bouwen richting mijn volgende grote wielerwedstrijd. Tot dan!”

Zonder Maas rekent de ploeg zaterdag nog wel op kopman Michael Matthews, Alexander Konychev, Matteo Sobrero, Jack Bauer, Sam Bewley en Miles Scotson. BikeExchange-Jayco lijkt geen vervanger op te roepen voor de Nederlander.

Maas kwam dit seizoen al in actie in de Saudi Tour en in België voor het Vlaamse Openingsweekend. In de meerdaagse Saudi Tour werd hij 69ste in het eindklassement, in Omloop Het Nieuwsblad kwam hij als 109e over de streep en in Kuurne-Brussel-Kuurne was Maas goed voor een 105e plek in de daguitslag.