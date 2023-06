Jan Christen wint bergrit Giro Next Gen, Staune-Mittet op weg naar eindwinst

Jan Christen heeft de laatste bergetappe in de Giro Next Gen gewonnen. De piepjonge Zwitser kwam met de vingers in de lucht over de streep, als eerbetoon aan zijn landgenoot Gino Mäder. De Noor Johannes Staune-Mittet, lid van het Development Team van Jumbo-Visma, werd tweede en stelde zo zijn eindzege alvast veilig.

De zevende etappe in de Giro Next Gent, de voormalige Baby Giro, was een zware beproeving tussen Possagno en Pian del Cansiglio. In de laatste zeventig kilometer lagen maar liefst drie bergen van eerste categorie te wachten, waaronder de slotklim van 10,4 kilometer aan 6,4%.

Jan Christen, nu nog actief bij Axeon Hagens Berman maar vanaf volgend jaar bij UAE-Emirates, koos vandaag voor een vroege aanval en hield op de slotklim leider Staune-Mittet af. Die laatste kwam nooit echt in de problemen en mag morgen in een vlakke etappe tussen Tavagnacco en Trieste niet meer in de problemen komen.

The last chance to shine on the climb is seized by Jan Christen: stage 7 is his 💥👏🏻💓 L’ultima occasione per brillare in salita la coglie Jan Christen: la 7ª tappa è sua 💥👏🏻💓#GiroNextGen pic.twitter.com/OPZR8mrMux — Giro d'Italia (@giroditalia) June 17, 2023