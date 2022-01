Jakob Fuglsang staat dit jaar weer aan de start van de Ronde van Vlaanderen

Jakob Fuglsang zal in het nieuwe wielerseizoen, zes jaar na zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen, weer eens meedoen aan ‘Vlaanderens Mooiste’. Dat heeft de Deense klimmer laten weten tijdens de persdag van zijn nieuwe werkgever Israel-Premier Tech.

De inmiddels 36-jarige Fuglsang stond in 2016 al eens aan het vertrek van de Ronde van Vlaanderen. De Deen deed het met een 25ste plaats, op iets meer dan één minuut van winnaar Peter Sagan, verre van onaardig. Dit jaar zal Fuglsang dus opnieuw over de Vlaamse kasseien dokkeren. Vorig jaar zou hij eigenlijk ook al deelnemen aan ‘De Hoogmis’, maar dat ging toen op het laatste moment niet door.

Fuglsang begint 2022 met een schone lei, in een nieuwe ploeg. De man die in het verleden grote wedstrijden wist te winnen als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, hoopt dit jaar weer aan te knopen met goede resultaten. “Ik wil ook meteen goed uit de startblokken komen. Ik had vorig jaar niet het beste seizoen uit mijn loopbaan, maar ik wil laten zien dat het maar eenmalig was.”

“Ik wil aantonen dat ik het nog steeds in me heb, dat ik nog altijd in staat ben om wedstrijden te winnen.” Fuglsang richt zich in het voorjaar onder meer op Strade Bianche en hoopt na de Ronde van Vlaanderen ook te schitteren in de Ardennenkoersen.

Voorjaarsprogramma Jakob Fuglsang Ronde van Valencia (2-6 februari)

Ruta del Sol (16-20 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Amstel Gold Race (10 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)