Jake Stewart neemt time-out wegens darmproblemen

Jake Stewart blijft de komende tijd aan de kant. De jonge sprinter van Groupama-FDJ kampt met een darmontsteking die moet worden behandeld. Het is nog niet bekend wanneer hij terugkeert in wedstrijdverband.

Sinds half januari heeft Stewart last van darmproblemen, laat hij weten in een perscommuniqué van zijn ploeg. “Daardoor kan ik niet aan wedstrijden deelnemen. We zijn op zoek naar de beste oplossing om dit te verhelpen. Gedurende deze periode zal ik niet op hoog niveau kunnen rijden, ik kan wel trainen maar niet aan wedstrijden deelnemen.”

De Britse renner bedankt de specialist die hem behandelt, ploegarts Jacky Maillot en zijn team. “Ze hebben naar me geluisterd en me de tijd gegeven om te begrijpen wat er aan de hand was”, vertelt de nummer twee van Omloop Het Nieuwsblad van vorig seizoen. “Alles staat in het teken om beter te worden en terug te keren naar mijn beste niveau.”

Stewart kwam dit seizoen nog niet in actie.