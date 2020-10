Jai Hindley verwacht vuurwerk: “Veel ploegen gaan agressief koersen”

Jai Hindley, tweede in het klassement van de Giro d’Italia, gaat ervan uit dat er volle bak gekoerst wordt in de bergetappe naar Sestriere. Dat vertelde de Australiër, ploeggenoot van roze trui Wilco Kelderman, bij de start in Alba.

“Ik denk dat niet alleen INEOS Grenadiers er vol voor gaat, maar ook Bahrain-McLaren en BORA-hansgrohe”, liet Hindley weten in gesprek met de NOS. “Ik verwacht dat veel ploegen agressief gaan koersen. Als team kunnen wij verdedigend rijden en hopelijk kunnen we de trui verdedigen. Het is een wat andere etappe dan de rit over de Stelvio. Het zou een makkelijkere dag kunnen worden, maar het belooft nog altijd episch te worden. Je mag zeker vuurwerk verwachten.”

De Australiër verwacht dat het profiel van de hertekende etappe naar Sestriere in het voordeel van Kelderman is. “Dat denk ik wel. Maar hij rijdt ook echt supersterk op dit moment en er is natuurlijk een reden waarom hij in het roze rijdt. We gaan hem zeker verdedigen vandaag.”

Voldoening

Of Hindley het moeilijk vindt dat hij in goede vorm verkeert, twaalf seconden van het roze staat, maar zich wel moet schikken naar de ploegtactiek, werd hem gevraagd. “Ja en nee. Persoonlijk zou je kunnen zeggen dat het moeilijk is omdat je zo dicht bij de leiding staat. Maar tegelijkertijd staat daar een ploeggenoot met wie ik zoveel tijd heb doorgebracht dit jaar, zowel in training als in koers. Dat geeft ook voldoening. Ik ben erg blij voor hem met de positie waarin hij zich bevindt.”