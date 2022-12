Jai Hindley rijdt met Tour Down Under eerste koers van 2023 in eigen land

Jai Hindley zal in het aankomende seizoen voor het eerst in actie komen in de Tour Down Under. Dat nieuws is door de organisatie van de etappekoers uit Australië bekendgemaakt. “Het is mooi om opnieuw voor de Australische fans te rijden.”

Op de site van de Tour Down Under reageerde Hindley, die in 2022 de Giro d’Italia op zijn naam schreef, kort. “De Tour Down Under is altijd een schitterende koers geweest en ik ben blij dat de race volgend jaar weer op de kalender staat”, doelt hij op de voorbije twee jaar. In 2021 en 2022 werd de Australische wedstrijd namelijk niet georganiseerd door corona. De laatste winnaar van de Tour Down Under is daardoor Richie Porte, die won in 2020.

Voor Hindley is het mooi om het seizoen in eigen land te kunnen aanvatten, aangezien hij daarna hoofdzakelijk in Europa zal koersen. “Het is ook heel mooi om opnieuw voor de Australische fans te rijden.” Tot slot blikt Hindley terug op 2022: “2022 was een geweldig jaar voor mij. Ik kijk er nu al naar uit om het volgend seizoen aan te vatten.”