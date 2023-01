Izegem stelt BK-parcours voor: “Met een knipoog naar Gent-Wevelgem”

Op zondag 25 juni strijden de beste wielrenners- en wielrensters uit België voor de nationale titels op de weg. In Izegem, West-Vlaanderen, kennen we over goed vijf maanden de opvolgers van Kim De Baat en Tim Merlier. De organisatie presenteerde vandaag alvast het BK-parcours.

In West-Vlaanderen krijgen de mannen een wedstrijd van 226,5 kilometer voor de wielen geschoven, de vrouwen koersen 133,7 kilometer. “Bij de vrouwen bestaat die aanloop uit iets meer dan 80 vlakke kilometers op brede wegen, waar de wind opnieuw een rol van betekenis zal kunnen spelen en zo voor de nodige selectiviteit kan zorgen”, schetst parcoursbouwer Wim Van Herreweghe in gesprek met Sporza.

Dubbele passage Monteberg-Kemmelberg

“Bij de mannen kunnen we, omwille van de grotere afstand, nog iets verder wegrijden van Izegem en voegen we met een knipoog naar Gent-Wevelgem een dubbele passage op het duo Monteberg-Kemmelberg toe. Dat zal die aanloop van 120 km bij hen net iets intenser maken.”

Na deze aanlooplus in de regio van Izegem, volgt nog een aansluitende lokale omloop. De mannen werken deze lus vier af, de vrouwen doen twee rondjes. Van Herreweghe: “In het eerste deel van de lokale ronde trekken we ook naar het centrum van Ingelmunster. Daarna volgt het parcours vooral brede wegen, waar de wind een belangrijke factor kan spelen en het tempo hoog zal liggen.”