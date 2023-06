Italiaanse veldritlegende Renato Longo (85) overleden

De Italiaanse wielerwereld is in rouw. Renato Longo is afgelopen nacht op 85-jarige leeftijd overleden. Longo was van 1960 tot en met 1972 professioneel veldrijder en werd in deze discipline maar liefst vijf keer wereldkampioen.

Longo was in de jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw een van de beste veldrijders ter wereld. De Italiaan veroverde in 1959, 1962, 1964, 1965 én 1967 de regenboogtrui. Hij vocht in die jaren gedenkwaardige duels uit met andere veldritgrootheden als Eric De Vlaeminck (7x wereldkampioen), André Dufraisse (5x wereldkampioen) en Rolf Wolfshohl (3x wereldkampioen).

Longo werd ook twaalf keer Italiaans kampioen in het veld en boekte in totaal meer dan 230 veldritoverwinningen. Hij kende ook een korte carrière op de weg. Longo kwam namelijk een tijdje uit voor het Salvarani-team van Felice Gimondi, stond in 1964 aan de start van de Vuelta a España, maar de echte successen als wegrenner bleven uit.

Peetvader van Mathieu van der Poel

In 1972 zette Longo dus een punt achter zijn carrière, maar hij bleef af en toe wel opduiken in de cross. Hij raakte erg goed bevriend met Adrie van der Poel en werd zelfs de peetvader van Mathieu van der Poel. Longo was ook aanwezig bij de doop van kleine Mathieu, nu 28 jaar geleden.

Ciao Renato Longo 💔

Campione indiscusso, uomo di cuore 💖

Fai buon viaggio 🌈

Un abbraccio a Marisa e Federica Custodirò gelosamente questa foto che vi feci a Vermiglio. #ciclocross @cyclocross24 @UCI_CX pic.twitter.com/IpqGoeRD2T — ILENIA LAZZARO (@ILENIALazzaro) June 8, 2023