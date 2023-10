zondag 15 oktober 2023 om 10:44

Italiaan Manuele Boaro (36) kondigt afscheid aan

Manuele Boaro zal vandaag met de Veneto Classic de laatste wedstrijd uit zijn carrière betwisten. De 36-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan heeft via social media namelijk zijn afscheid aangekondigd.

Boaro houdt het na dertien profseizoenen voor bekeken. De Italiaan stapte eind 2010 met vrij mooie adelbrieven over naar de profs en stond in zijn eerste jaren te boek als een goede tijdrijder en uitstekende hardrijder.

De coureur boekte in zijn profcarrière drie overwinningen. In 2014 won hij een rit in de Ronde van Denemarken, een jaar later was hij de beste in een etappe in het Circuit Cycliste Sarthe en in 2018 volgde er ritsucces in de Tour of Croatia.

Special Day for me…Today is Last Race of my Cycling Career…THANKS to everyone…♥️ pic.twitter.com/xyAO6t9Cj2 — Manuele Boaro (@BoaroManuele) October 15, 2023

Boaro was echter vooral een gewaardeerde helper voor kopmannen als Alberto Contador, Peter Sagan, Vincenzo Nibali en Miguel Ángel López. De in Bassano del Grappa geboren renner begon zijn profavontuur in dienst van Saxo Bank/Tinkoff-Saxo (2011-2016) en reed vervolgens voor Bahrain Merida (2017-2018) en tot slot Astana (2019-2023).