donderdag 19 oktober 2023 om 13:05

Italiaan Davide Formolo volgende versterking voor Movistar

De transfer van Davide Formolo naar Movistar is afgerond. De 30-jarige Italiaan kwam de voorbije vier seizoenen uit voor UAE Emirates, maar kiest nu voor een Spaans avontuur. Formolo heeft voor drie jaar getekend en ligt nu tot eind 2026 vast bij de telecombrigade.

De transfer van Formolo hing al enige tijd in de lucht, maar is nu dus ook bevestigd door de Spaanse formatie. Formolo is alweer de vijfde Movistar-aanwinst in 24 uur tijd, na het eerdere aantrekken van Manlio Moro, Carlos Canal, Pelayo Sanchez en Javier Romo. Met Formolo haalt Movistar een ervaren klimmer in huis, die nog altijd in staat is om topprestaties neer te zetten.

Dat bleek afgelopen seizoen wel weer. Formolo won eind september namelijk nog de Coppa Agostoni en was ook succesvol in zijn laatste wedstrijd van 2023, de Veneto Classic. Formolo werd dit jaar ook nog tweede in de Saudi Tour, vijfde in de Memorial Marc Pantani, zesde in de Giro della Toscana en op het Italiaans wegkampioenschap en negende in Strade Bianche.

Dubbelrol

Bij UAE Emirates reed hij desalniettemin vooral in dienst van kopmannen als Tadej Pogacar, Juan Ayuso en Adam Yates, maar bij zijn nieuwe werkgever Movistar krijgt hij een meer vrije rol. “Het is voor mij de ideale ploeg”, zo formuleert Formolo. “Ik geloof dat ik in een grote ronde een belangrijke rol kan spelen voor een kopman, maar ik mag ook zelf resultaten najagen in bijvoorbeeld eendaagse wedstrijden. Ik kijk ernaar uit.”