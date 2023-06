Israëliër Nadav Raisberg (22) wordt prof bij Israel-Premier Tech

Nadav Raisberg stapt komende winter over naar de profs. De 22-jarige Israëliër kwam de afgelopen twee jaar al uit voor de opleidingsploeg van Israel-Premier Tech en maakt nu de stap naar de hoofdmacht. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend.

“Dit is ongelofelijk”, zegt Raisberg in een reactie op de site van Israel-Premier Tech. “Ik heb gedroomd van dit moment. Ik zal er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen.”

Het meest in het oog springende resultaat van Raisberg is een vierde plaats in de tweede etappe van de Tour du Rwanda 2023. Deze relatief vlakke rit, die eindigde in een massasprint, werd gewonnen door Ethan Vernon. In het Circuit des Ardennes (2.2) van vorig jaar sprintte Raisberg naar een zesde plaats in een heuvelachtige etappe.

Raisberg is de eerste Israëliër die zich bij het vlaggenschip van Israel-Premier Tech aansluit in vier jaar. Met Guy Sagiv, Omer Goldstein en Itamar Einhorn rijden er momenteel drie landgenoten van hem bij het ProTeam.