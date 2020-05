Israel Start-Up Nation maakt programma bekend zaterdag 23 mei 2020 om 17:58

Israel Start-Up Nation heeft het programma voor de rest van het seizoen bekendgemaakt. De Israelische WorldTour-ploeg zal in vier maanden tijd starten in 42 wedstrijden, te beginnen in de Sibiu Tour. Deze staat van 2 tot en met 5 juli op de kalender.

“Het is geweldig voor de renners en het team om in juli een paar wedstrijden te kunnen rijden”, zo laat manager Kjell Cärlstrom, weten. “Daar kunnen we ervoor zorgen dat we op het juiste spoor zitten met alles wat te maken heeft met een veilige herstart van de wedstrijdkalender. We zullen met gemengde teams (Het WorldTour- en Continental-team, dus, red.) koersen en ervoor zorgen dat al onze veiligheidsprotocollen goed werken.”

Een onderdeel van deze veiligheidsprotocollen is het organiseren van mini-trainingskampen. Afgelopen week stond er al een op de planning in Israël, de komende weken zullen ze vaker plaatsvinden in Israël en ook in andere landen waarin Israel Start-Up Nation-renners woonachtig zijn. Niet alle renners zijn op deze mini-trainingskampen aanwezig, maar dat kan ook niet, volgens Carlstrom: “Het oude model van één groot trainingskamp past niet meer, dus passen wij ons aan.”

Overigens is de kans dat de kopmannen van Israel Start-Up Nation al in actie gaan komen in Roemenië of Polen klein. Zij zullen zich focussen op de herstart van de WorldTour in Roemenië. In de Sibiu Tour en Dokola Mazowza krijgen vooral de Israëlische renners een kans om zich in beeld te rijden voor de Tour de France.

Programma Israel Start-Up Nation

Juli:

2-5 juli: Sibiu Tour (2.1)

15-18 juli: Dokola Mazowza (2.1)

28 juli-1 augustus: Vuelta a Burgos (2.Pro)

Augustus:

1 augustus: Strade Bianche (1.UWT)

5-9 augustus: Ronde van Polen (2.UWT)

5 augustus: Milaan-Turijn (1.Pro)

5-9 augustus: Czech Tour (2.1)

7-9 augustus: Tour de l’Ain (2.1)

8 augustus: Ronde van Lombardije (1.UWT)

12-16 augustus: Criterium du Dauphiné (2.UWT)

19-23 augustus: Tour de Wallonie (2.Pro)

22 augustus: Milaan-San Remo (1.UWT)

25 augustus: Bretagne Classic (1.UWT)

29 augustus-20 september: Tour de France (2.UWT)

29 augustus-2 september: Tour de Hongrie (2.1)

September:

7-14 september: Tirreno Adriatico (2.UWT)

11 september: GP Quebec (1.UWT)

12 september: Eurometropole Tour (1.Pro)

13 september: GP Montreal (1.UWT)

13 september: GP De Fourmies (1.Pro)

15-19 september: Tour de Luxembourg (2.Pro)

16 september: Giro di Toscane (1.1)

16 september: GP Wallonie (1.Pro)

17 september: Coppa Sabatini (1.Pro)

19 september: Primus Classic (1.Pro)

20 september: Gooikse Pijl (1.1)

22 september: Anzegem (1.1)

23 september: Omloop van het Houtland (1.1)

23 september: WK tijdrijden

27 september: WK op de weg

29 september-4 oktober: Cro Race (2.1)

29 september-3 oktober Binck Bank Tour (2.UWT)

30 september: Waalse Pijl (2.UWT)

Oktober:

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik (2.UWT)

3-25 oktober: Giro d’Italia (2.UWT)

7 oktober: Brabantse Pijl (1.UWT)

10 oktober: Amstel Gold Race (1.UWT)

11 oktober: Gent-Wevelgem (1.UWT)

14 oktober: Scheldeprijs (1.Pro)

18 oktober: Ronde van Vlaanderen (1.UWT)

20 oktober-8 november: La Vuelta (2.UWT)

21 oktober: Driedaagse de Panne (1.UWT)

25 oktober: Parijs-Roubaix (1.UWT)