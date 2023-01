Israel-Premier Tech-troef Stephen Williams stapt uit Vuelta a San Juan

Zoek niet naar Stephen Williams tijdens de vierde etappe van de Vuelta a San Juan. De 26-jarige Brit, die door Israel-Premier Tech naar voren was geschoven als een van de klassementsrenners van het team, is vanwege ziekte niet meer opgestapt.

“Helaas heeft Stephen Williams de Vuelta a San Juan moeten verlaten vanwege ziekte. Hij is vandaag niet gestart”, schrijft Israel-Premier Tech op sociale media. In een reactie op dat bericht zegt Williams zelf het volgende: “Ik ben helaas getroffen door ziekte hier in Argentinië. Ik hoop dat ik goed herstel en gezond terugkeer in Europa. Ik wens het team het beste voor de komende dagen.”

Williams, die onderdak vond bij Israel-Premier Tech nadat het B&B-verhaal niet doorging, had al veel tijd verloren de afgelopen dagen. Hij stond 107e op bijna zeven minuten van leider Sam Bennett. Israel-Premier Tech gaat nu verder met vijf man, waarvan de 22-jarige Marco Frigo de aangewezen persoon lijkt om een klassement te rijden. Vrijdag staat de koninginnenrit op het programma.