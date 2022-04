Israel-Premier Tech met tandem Woods-Fuglsang naar Waalse Pijl

Israel-Premier Tech vertrouwt woensdag in de Waalse Pijl op de kwaliteiten van Michael Woods en Jakob Fuglsang. Beide renners stonden in het verleden al eens op het podium van de klassieker met aankomst bergop op de Muur van Hoei.

Woods put voor de Waalse Pijl vertrouwen uit de Ronde van het Baskenland, waar hij eerder deze maand dertiende werd in het algemeen klassement. “Dit is een wedstrijd die me altijd ligt. Ik heb hier successen gekend, twee jaar geleden eindigde ik derde en vorig jaar vierde. Dat wil ik graag verbeteren.”

De Canadees verwacht een moeilijkere finale dan andere jaren. “Ik denk dat het dit jaar een beetje anders zal zijn, omdat het parcours weer meer traditioneel is in vergelijking met de afgelopen twee jaar, toen er een minder lastige aanloop was. Dit jaar is er een extra klim voor de finish en die kan het peloton wat meer uitdunnen.”

Volgens Woods kan hij daar weleens van profiteren. “Als dat gebeurt, maakt dat het makkelijker voor mij om me voor de Muur van Hoei te positioneren, wat goed is voor mij als ik de benen heb.”

Jakob Fuglsang

Fuglsang, die in de Brabantse Pijl de finish niet haalde maar daarvoor zestiende was in de Amstel Gold Race, zegt zich goed te voelen. “Ik ben gemotiveerd om goed te koersen. We hebben een sterk team hier en dit is duidelijk een wedstrijd die echt bij Mike past. Je weet nooit hoe je je voelt totdat je bij de muur aankomt en dan komt het allemaal op de benen aan.”

Naast Woods en Fuglsang verschijnen ook Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Reto Hollenstein, Hugo Houle en Daryl Impey namens de Israëlische ploeg aan de start van de Waalse Pijl.

