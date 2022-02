Intermarché-Wanty-Gobert met Kristoff en Pasqualon in Valencia

Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon zijn de grootste namen in de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert voor de Ronde van Valencia. Beide renners kwamen afgelopen dagen ook al in actie in de Challenge Mallorca.

Intermarché-Wanty-Gobert keerde niet met lege handen terug van Mallorca, want Biniam Girmay legde beslag op de overwinning in de Trofeo Alcúdia door Ryan Gibbons en Giacomo Nizzolo te kloppen. De Eritreeër is er niet bij in Valencia, maar zijn succes heeft wel rust in de ploeg gebracht “Je merkt echt dat dat een goede harmonie in de groep brengt en het is dan ook geen verrassing dat we op verschillende terreinen goed presteren”, vertelt Kristoff.

De winnaar van het EK van 2017 in Herning voelt zich fysiek goed en klaar om de inspanningen van deze winter in de sprinttrein te verzilveren. “Ik kijk dan ook uit naar deze Ronde van Valencia, want er wachten ons meerdere kansen. We hebben heel wat kwaliteit in de ploeg en moeten deze drie kansen met vertrouwen aanpakken.” Behalve Kristoff en Pasqualon verschijnen ook Sven Erik Bystrøm, Dimitri Claeys, Barnabás Peák, Adrien Petit en Loïs Vliegen aan de start.