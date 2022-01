Intermarché-Wanty-Gobert bindt Georg Zimmermann langer aan zich

Intermarché-Wanty-Gobert heeft Georg Zimmermann langer aan zich gebonden. Het Belgische WorldTeam verlengde namelijk de aflopende verbintenis van de 24-jarige Duitser tot eind 2024. Zimmermann koerst sinds afgelopen seizoen voor de ploeg van Jean-François Bourlart.

Zimmermann begint morgen in de GP La Marseillaise aan zijn seizoen en is blij en gemotiveerd om met een nieuw contract het wielerjaar te starten. “Ik ben er namelijk van overtuigd dat er weinig andere omgevingen zijn waarin de balans tussen professionaliteit en goede sfeer zo in evenwicht is. Terwijl we hard trainen en veel tijd spenderen aan alle facetten van het performance plan, hechten we veel belang aan ontspanning en plezier beleven”, laat hij weten.

De Duitser, afgelopen seizoen winnaar van een etappe in de Tour de l’Ain, kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “In tegenstelling tot vorig jaar heb ik deze winter namelijk met geen enkel euvel moeten afrekenen, waardoor ik echt wel naar de start van mijn seizoen in de GP La Marseillaise uitkijk. Het is de eerste keer dat ik er aan de start kom en volgens wat ik van het parcours gezien heb, moet het me echt liggen.”

Zimmermann hoopt er vanaf de eerste wedstrijden meteen te staan. “Later dit seizoen hoop ik dat ik aan mijn tweede Tour de France kan deelnemen. Het is mijn ultieme doel om in een van de drie Grote Rondes een rit te winnen voor Intermarché-Wanty-Gobert!”

Meerwaarde

Volgens Aike Visbeek, performance manager bij de ploeg, past Zimmermann perfect binnen de visie van het team en biedt hij een grote meerwaarde. “Hij voelt zich goed bij ons en bereidt zich altijd uitstekend voor op zijn afspraken, ongeacht de rol die hij moet vertolken. Aangezien we met het team in volle ontwikkeling zijn, ben ik verheugd dat we de komende jaren de grenzen van deze talentvolle renner kunnen blijven ontdekken.”