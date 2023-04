Intermarché-Circus-Wanty stalt talentvolle landgenoot van Girmay bij opleidingsploeg

Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, heeft zich weten te versterken met Aklilu Arefayne. De 18-jarige Eritreeër staat te boek als een groot talent en wordt, na zijn landgenoot Biniam Girmay en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, de derde Afrikaanse renner binnen de structuur van Intermarché-Circus-Wanty.

Arefayne is op het Afrikaanse continent een van de meest veelbelovende renners van zijn generatie. Bij de junioren won hij vorig jaar goud (tijdrit) en zilver (wegrit) op de Afrikaanse kampioenschappen. Ook kroonde hij zich tot Eritrees kampioen tegen de klok. Vorige maand werd hij in Accra, de hoofdstad van Ghana, als kersverse belofte vice-Afrikaans kampioen in het tijdrijden.

Dit jaar toonde Arefayne ook al zijn klasse tussen de profs in La Tropicale Amissa Bongo en de Tour du Rwanda, door constant in de aanval te gaan en verschillende keren als meest strijdlustige renner te worden uitgeroepen. In Rwanda werd hij onder meer achtste in de rit naar Mont Kigali, aan de zijde van zijn landgenoot en eindwinnaar Henok Mulubrhan.

Girmay als mentor

Nu krijgt de jonge Eritreeër de kans om het Europese wielercontinent te ontdekken, en daar is Arefayne maar wat blij mee. “In juli 2015 zag ik hoe Daniel Teklehaimanot als eerste Eritreeër in de Tour de France de bolletjestrui veroverde, twee dagen na mijn elfde verjaardag. Twee jaar later begon ik uiteindelijk zelf te fietsen met de droom om profwielrenner te worden en zelf ook ooit aan deze grootste wedstrijd ter wereld deel te nemen.”

“Ik ben ongelofelijk gelukkig met de kans om dankzij Circus-ReUz-Technord een opleiding in Europa te kunnen genieten, als één van de weinige Afrikaanse renners. Mijn voorbeeld en nieuwe ploegmaat, Biniam Girmay, woont in Asmara op anderhalve kilometer van mijn thuis. Zijn steun zal van onschatbare waarde zijn om me aan Europa aan te passen. Ik kan niet wachten om de rest van mijn ploeggenoten en stafleden te leren kennen en aan hun zijde progressie te maken.”

Progressiemarge

Kévin Van Melsen, de sportief directeur van Circus-ReUz-Technord, kijkt ook uit naar de samenwerking. “Onze structuur is enthousiast om actief aan de ontwikkeling van het Afrikaanse wielrennen bij te dragen door een van de talrijke jonge wielertalenten uit Eritrea te verwelkomen en te omkaderen. Biniam Girmay is vol lof over wat Aklilu Arefayne op eigen bodem laat zien. Bovendien waren zijn eerste resultaten als belofte in de meest prestigieuze Afrikaanse koersen begin dit jaar veelbelovend.”

“Deze jonge renner in Europa verwelkomen is een grote uitdaging die we met veel enthousiasme aangaan. De ervaringen van Biniam Girmay zullen voor ons als uitstekende leidraad dienen om zijn integratie te bevorderen en voor hem in België een thuisgevoel te creëren. Aklilu heeft ongetwijfeld een grote progressiemarge, die we via een professionele trainingsaanpak en individuele begeleiding optimaal willen benutten.”