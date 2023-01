Intense vreugde bij Bryan Coquard: “Ik heb hier zo lang op moeten wachten”

Bryan Coquard heeft in de Tour Down Under een zeer belangrijke zege binnengehaald. De snelle Fransman van Cofidis won de vierde etappe naar Willunga Township na een zware waaierrit. Voor Coquard is het zijn eerste overwinning in de WorldTour. “Ik heb hier tien jaar op gehoopt.”

De glimlach van Coquard sprak boekdelen in het flashinterview. “Hier heb ik lang op moeten wachten. Deze overwinning in de WorldTour, hier heb ik tien jaar op gehoopt. Ik ben zo trots en blij met deze zege. Ik heb veel gewonnen, maar nog nooit op dit niveau. Ik ben ontzettend blij.” Voor Coquard was het overigens zijn 49ste zege als profrenner.

De waaieretappe naar Willunga Township was niet makkelijk om te controleren. “We moesten oppassen voor de waaiers. Uiteindelijk zaten we met twee renners van de ploeg, Alexis Renard en ik, in de eerste groep. Alexis deed voor de sprint een perfecte lead-out, dus ik moet heb bedanken.” In de sprint was er niets te doen aan Coquard, die al even voor de streep kon juichen. “Dat was een heel mooi moment voor mij. Het is een geweldige dag.”