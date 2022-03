INEOS Grenadiers met Thomas, Hayter en De Plus in Coppi e Bartali

INEOS Grenadiers trekt met Geraint Thomas, Laurens De Plus en Ethan Hayter naar Italië voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Thomas kwam een maand geleden voor het laatst in actie: de Tourwinnaar van 2018 besloot na de Volta ao Algarve zijn programma wat om te gooien.

De 35-jarige Thomas hoopt na enkele trainingsweken beter voor de dag te komen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar de Brit richt zich dit voorjaar vooral op de Ardennenklassiekers. Binnen de ploeg van INEOS Grenadiers is het misschien wel eerder uitkijken naar Ethan Hayter, vorig jaar al vierde in de Settimana Coppi e Bartali, en Laurens De Plus.

Met de jonge Brit Ben Tulett en de Ier Eddie Dunbar zijn er nog twee klimmers geselecteerd voor deze koers. Twee ervaren knechten, Cameron Wurf en Salvatore Puccio, vervolledigen de selectie.

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali begint dinsdag met een pittige etappe van en naar Riccione. Zaterdag is de slotetappe met aankomst in Cantagrillo. De organisatie zoekt naar een opvolger van Jonas Vingegaard, die zijn titel overigens niet zal verdedigen.

Selectie INEOS Grenadiers voor Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart)

Eddie Dunbar

Ethan Hayter

Laurens De Plus

Salvatore Puccio

Geraint Thomas

Ben Tulett

Cameron Wurf