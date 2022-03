INEOS Grenadiers met meerdere opties aan de start van Tirreno-Adriatico

Richard Carapaz, Elia Viviani, Filippo Ganna, Richie Porte: INEOS Grenadiers rekent in de 57ste Tirreno-Adriatico op meerdere kleppers. De ploeg lijkt klaar voor verschillende scenario’s en valt op het eerste gezicht niet terug op een absolute kopman.

In Parijs-Nice trekt de ploeg vol de kaart van Adam Yates, maar in Tirreno-Adriatico heeft de Britse sterrenformatie heel wat ijzers in het vuur als we kijken naar het algemeen klassement. Richard Carapaz bewaart goede herinneringen aan het koersen in Italië, de Ecuadoraan won in 2019 de Giro d’Italia, maar is dit seizoen niet uit de startblokken geschoten. In de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence noteerde Carapaz DNF’jes, in Strade Bianche eindigde hij als dertigste.

Zijn ploeg INEOS Grenadiers rekent ook op de ervaren Richie Porte en Tao Geoghegan Hart, in 2020 nog winnaar van de Giro d’Italia. De 37-jarige Porte reed dit seizoen nog maar één UCI-wedstrijd voor zijn Britse werkgever, maar werd wel meteen twaalfde in de Trofeo Laigueglia. De elf jaar jongere Hart begon zijn seizoen met een twaalfde stek in de Ronde van Valencia, maar kwam sindsdien niet meer in actie.

Ganna voor de tijdrit, Viviani in de sprints

De kans is zeer aannemelijk dat een renner van INEOS Grenadiers na de openingsdag aan de leiding gaat. Filippo Ganna zal, als tweevoudig wereldkampioen tegen de klok, zijn zinnen hebben gezet op de inleidende tijdrit in Lido di Camaiore. In de Ster van Bessèges en Tour de La Provence was er al tijdritsucces voor Ganna. Elia Viviani is in Tirreno-Adriatico dan weer de sprinter met dienst. De snelle Italiaan was reeds succesvol in de Tour de La Provence.

Salvatore Puccio en Jhonatan Narváez zijn de andere namen in de selectie. Laatstgenoemde is de laatste weken ook uitstekend op dreef, wat hij afgelopen zaterdag nog liet zien met een zesde plaats in Strade Bianche. De rappe Ecuadoraan kan wellicht uithalen in een van de heuveletappes.

Selectie INEOS Grenadiers voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Richard Carapaz

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Jhonatan Narváez

Richie Porte

Salvatore Puccio

Elia Viviani