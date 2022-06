INEOS Grenadiers met Elia Viviani en Magnus Sheffield in ZLM Tour

INEOS Grenadiers heeft zijn ploeg voor de aankomende ZLM Tour bekendgemaakt. De meest in het oog springende namen zijn de ervaren sprinter Elia Viviani en de 20-jarige Magnus Sheffield, winnaar van de Brabantse Pijl. De Nederlandse etappekoers gaat woensdag in Kapelle van start.

Voor Viviani wordt het zijn eerste optreden in de ZLM Tour. De 33-jarige Italiaan keerde afgelopen winter terug in de Britse ploeg en won sindsdien een etappe in de Tour de La Provence. Verder verzamelde hij een handvol podiumplaatsen in de Ronde van Valencia, de UAE Tour, het Circuit Cycliste Sarthe en de Ronde van Hongarije. Tussendoor won hij de afvalkoers tijdens de Nations Cup baanwielrennen in Glasgow.

Sheffield baarde dit seizoen opzien door de Brabantse Pijl te winnen, na een overwicht van INEOS Grenadiers in de finale. Eerder in het jaar had hij ook al een ritzege op zak gestoken in de Ruta del Sol. Verder bestaat de selectie voor de ZLM Tour uit Kim Heiduk, in 2021 Duits beloftekampioen, Jhonatan Narváez, zesde in zowel Strade Bianche als de E3 Saxo Bank Classic, Ben Turner, de nummer vier van de Brabantse Pijl en triatleet-wegwielrenner Cameron Wurf.

#ZLMTour is coming up this week 🌬️ Get it in the diary 🗓️☑️ pic.twitter.com/UshCXWU0Js — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 6, 2022