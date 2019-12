Ineos gaat samenwerken met Formule 1-team Mercedes woensdag 18 december 2019 om 14:05

Ineos gaat samenwerken met het Formule 1-team Mercedes-AMG Petronas. Dat meldt de Britse wielerploeg op zijn website. De partijen gaan samen met de zeilploeg van Ineos een samenwerking aan met als doel innovaties te ontwikkelen en te implementeren op gebieden zoals engineering, human science, simulatie en data-analyse.

Teambaas Dave Brailsford kijkt uit naar de samenwerking. “Het is ontzettend spannend om met zulke briljante en succesvolle mensen in andere sporten samen te werken”, aldus Brailsford. “Onze niet aflatende vastberadenheid om sneller te rijden, te zeilen en te trappen en de steeds betere concurrentie te verslaan, zal enorm profiteren van deze samenwerking. We kunnen profiteren van een kruisbestuiving tussen onze gezamenlijke kennis op het gebied van wetenschap, technologie, menselijke prestaties en wedstrijdstrategie,” aldus Brailsford. “We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en samen nog beter te worden.”

Voor het Mercedes-AMG Petronas-team van de Oostenrijkse teambaas Toto Wolff rijden wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De ploeg domineert momenteel de Formule 1 en veroverde de afgelopen zes seizoenen de wereldtitel.