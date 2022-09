Ide Schelling voelt zich weer wielrenner: “Hoop het seizoen goed af te sluiten”

Video

Voor Ide Schelling verloopt het huidige seizoen niet zoals gehoopt. Doordat hij verschillende keren ziek werd, haalde hij nooit het niveau dat hij in 2021 liet zien. “Het gaat steeds beter, maar de hoogvorm ontbreekt nog”, zei de Nederlander voorafgaande aan de Grand Prix Cycliste de Montréal in gesprek met WielerFlits.

In Montréal zou Schelling de koers niet uitrijden, twee dagen eerder was hij in de Grand Prix Cycliste de Québec tachtigste geworden. “Hoogvorm is nodig op dit soort parcoursen. Het ging aardig in Québec, maar ik had niet benen om echt mee te doen in de wedstrijd. Dat maakt koersen weer een stukje minder leuk”, aldus Schelling, die echter vooral het positieve ziet. “Ik voel me wel weer meer wielrenner. Het is heerlijk om je weer normaal te voelen in training, te voelen dat je beter wordt. Dat je merkt dat de trainingen iets doen voor je lichaam. Dat is een goed gevoel, dat maakt alles fijner.”

COVID

De eerste maanden van 2022 liep het allemaal minder lekker bij Schelling. “Daar zijn verschillende redenen voor. Het begon allemaal met COVID. Je kan er de term long COVID aan plakken, je kan er ook iets anders aan plakken. Maar het komt erop neer dat ik steeds goed ziek werd met een tussenperiode van twee maanden. Ik had steeds een goede opbouw, maar vervolgens kreeg ik telkens weer een terugslag. Ik heb het hele jaar opgebouwd en na een goede, lange opbouwperiode een terugslag gehad. Dat maakt het heel lastig.”

“Dat heb ik nu al drie keer gehad. Dit is wel de langste keer dat ik het volhoud zonder weer ziek te worden”, aldus Schelling. “Het is qua wielrennen geen topjaar geweest, dat is wat het is. Ik hoop het goed af te sluiten. Er zijn nog een paar mooie wedstrijden. Als ik deze lijn nog even doortrek, hoop ik in mijn laatste paar wedstrijden nog wat moois te laten zien.” Na de Canadese wedstrijden is Schelling teruggekeerd naar Nederland. Hij zal zijn seizoen vervolgen met enkele Belgische eendaagsen, Paris-Bourges (6 oktober) en Paris-Tours (9 oktober).

“Die jaren zitten ertussen”

Het moraal van Schelling is niet gebroken met het oog op de komende koersen en 2023, vertelt hij. “Vorig jaar had ik echt een topjaar, dit jaar is het tegenovergestelde. Maar ik weet nu wat ik kan, ik weet welk niveau ik kan halen. Dat geeft veel vertrouwen en moraal voor wat komen gaat. Dit jaar kan ik wat het wielrennen betreft snel vergeten. Dit is niet waar ik op had gehoopt aan het begin van het jaar. Het is wat het is. Maar die jaren zitten ertussen. Dat is normaal, dat gebeurt elke wielrenner weleens.”