Hugo Page pakt eerste profzege in Limoges, Grégoire eindwinnaar Tour du Limousin

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) heeft de Tour du Limousin op zijn naam geschreven. Het Franse toptalent kwam op de slotdag van de rittenkoers niet meer in problemen. Hij probeerde zelfs nog zijn ploeggenoot Lewis Askey naar de zege te loodsen, maar dat zat er niet in. De overwinning in de slotrit ging namelijk naar Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty).

De Tour du Limousin Périgord-Nouvelle Aquitaine, zoals de wedstrijd voluit door het leven gaat, eindigde met een 170 kilometer lange expeditie van Glandon naar Limoges. Het zou de hele dag golven, net als op het afsluitende circuit in en om Limoges, dat drie keer moest worden afgewerkt.

Na enige tijd wist zich een groepje los te wurmen uit de greep van het peloton. Vijf namen op appèl: Stijn Appel (A Bloc), Martin Marcellusi (Bardiani), Thomas Joseph (Tarteletto), Imanol Erviti en Paul Ourselin (Total Energies). Ze pakten dik tweeënhalve minuut voorsprong, maar meer zat er niet in voor het kwintet. Marcellusi moest het groepje laten gaan op een kilometer of 65 van de meet, waarna zijn ploeg op kop van het peloton ging rijden.

Prima voor klassementsleider Romain Grégoire, die zich gedurende de etappe geen enkele zorgen hoefde te maken om zijn leiderstrui. Dankzij het werk van de Italiaanse ploeg waren er wel zorgen voor de kopgroep, want die werd steeds verder uitgedund. Op het geniepige circuit ging ook Arkéa-Samsic zich serieus met de zaken bemoeien. Het moment voor Ourselin om het alleen te proberen. Appel moest er als voorlaatste man af, waarna ook Erviti de pijp aan Maarten gaf.

Ourselin kwam weliswaar nog een keer als eerste over de finish, maar dat was bij het horen van de bel. En op dat moment had hij nog slechts twaalf seconden over. Een kansloze bedoening dus. Dat gold ook voor aanvallen in de slotfase van Lorenzo Quartucci (Corratec) en Adrien Boichis (Trinity). Grégoire liet zich in de slotkilometer nog even van voren zien door onderdeel te zijn van de lead-out voor Lewis Askey, maar de Brit van Groupama-FDJ kwam er niet aan te pas in de sprint. De zege ging namelijk dankzij een paar snelle lendenrukken in de laatste meters naar Hugo Page, die door het dolle heen was met zijn eerste zege als professional.