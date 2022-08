Hugo Page en Baptiste Planckaert verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert

Hugo Page en Baptiste Planckaert hebben hun contract bij Intermarché-Wanty-Gobert met twee jaar verlengd, waardoor ze respectievelijk tot eind 2025 en tot eind 2024 aan de Belgische ploeg verbonden blijven.

Page is aan zijn eerste profseizoen bezig, nadat hij afgelopen winter vroegtijdig de stap omhoog zette vanuit de U23-categorie. De 21-jarige Fransman maakte als junior veel indruk door de Tour des Portes du Pays d’Othe, de Chrono des Nations en het nationaal kampioenschap tijdrijden te winnen. In zijn eerste jaar als beroepsrenner was hij vijfde in de Classic Loire Atlantique, elfde in La Roue Tourangelle, vijftiende in La Route Adélie de Vitré en veertiende in het klassement van de Vierdaagse van Duinkerke.

Planckaert (33) sloot zich begin 2021 aan bij het WorldTeam en was sindsdien onder meer derde in de Tro-Bro Léon en vijfde in de Tour du Finistère en de Vierdaagse van Duinkerke. “Hugo Page is één van onze jonge talenten met grote fysieke capaciteiten en groeimogelijkheden”, zegt Aike Visbeek, performance manager van het team. “De focus van Hugo zal geleidelijk aan verschuiven naar de voorjaarsklassiekers, waarin hij onder meer aan de zijde van Baptiste Planckaert ervaring zal opdoen. Baptiste zal als kapitein steeds meer verantwoordelijkheden op zich nemen.”