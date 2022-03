Hugo Hofstetter: “De renners die het meest hebben gewerkt, zijn eerste en tweede”

Hugo Hofstetter was al met al tevreden met zijn tweede plaats in Le Samyn. De Franse renner van Arkéa Samsic maakte deel uit van de kopgroep die ging rijden om de overwinning, en in de sprint moest hij alleen Matteo Trentin voor zich dulden.

Volgens Hofstetter doet de uitslag recht aan het wedstrijdverloop, vertelt hij op de website van zijn ploeg. “Ik heb veel werk verzet in deze wedstrijd, uiteindelijk werden de twee die het meeste werk hadden verzet eerste en tweede. In de sprint raakte in op honderd meter van de streep een beetje ingesloten. Ik moest even inhouden, daarna heel snel weer in gang getrokken – maar het was niet genoeg om te winnen.”

De 28-jarige renner betwijfelt of hij sterker was dan Matteo Trentin. “Hij leverde namelijk ook veel inspanning en probeerde ook slim te zijn. Het is altijd moeilijk om te zeggen of ik had gewonnen als ik niet ingesloten had gezeten. Vandaag won Matteo, ik eindigde tweede. Hij was de sterkste. Dat is het. In ieder geval ben ik tevreden met mijn race. Ik heb veel gewerkt en zat van voren. Ik was in de aanval, en daar ben ik in deze Le Samyn het meest tevreden over.”

Ploegleider Arnaud Gérard roemde de prestaties van zijn ploeg, want achter Hofstetter eindigde Amaury Capiot als dertiende. “Natuurlijk, als je als tweede eindigt, ben je altijd wat teleurgesteld. We koersen altijd om te winnen. Hugo reed een zeer goede koers, de sprint was heel close. Een sprint met acht renners is altijd een beetje ingewikkeld omdat iedereen naar Trentin en Hugo keek, en dat is nooit gemakkelijk. Maar Hugo was veelbelovend in deze Le Samyn 2022.”