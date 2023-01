Hoopvolle vijfde plaats voor Sanne Cant in Herentals: “Rust heeft gerendeerd”

Sanne Cant is terug van weggeweest. De Belgisch kampioene stond dinsdag in ‘haar’ Herentals weer aan de start van een cross, na een rust- en trainingsperiode van goed twee weken, en eindigde meteen als vijfde. “Dit doet heel veel deugd”, was Cant na afloop meer dan tevreden.

Sanne Cant was een opvallende afwezige in de drukke Kerstperiode. De drievoudige wereldkampioen van Crelan-Fristads besloot na een mindere periode een korte rustpauze te nemen, om de batterijen weer op te laden richting de kampioenschappen. In de X2O-cross van Herentals dook ze opnieuw het veld in, en Cant wist zich met een vijfde plaats meteen te onderscheiden.

“Was de juiste beslissing om er even mee te stoppen”

Cant was na afloop maar wat blij met haar vijfde stek. “Dit doet heel veel deugd. Het bewijst ook dat het de juiste beslissing was om er even mee te stoppen. We hebben er lang over nagedacht omdat het de eerste keer was dat ik in deze periode zoveel crossen heb overgeslagen. Het was raar om al die wedstrijden op televisie te moeten volgen”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

De 32-jarige Belgische nam de voorbije weken rust, maar werkte tegelijkertijd ook hard aan de conditie. “Ik heb mijn lichaam even rust gegund en we zijn daarna beginnen te werken aan de puntjes waar aan gewerkt moest worden. En dat heeft gerendeerd. Dit was de eerste van vier wedstrijden op rij en een mooier begin had ik mij echt niet kunnen voorstellen. Met dank aan het publiek dat me enorm vooruit heeft gestuwd.”